Ciencia

¿Cómo eliminar manchas amarillas de la ropa blanca? Soluciones prácticas y económicas

Así puede eliminar el tono amarillento con métodos efectivos como blanqueador, vinagre y bicarbonato

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Por Silvia Ureña Corrales
Conozca los métodos más efectivos para restaurar su brillo original en casa.
Conozca los métodos más efectivos para restaurar su brillo original en casa. (Canva stock/Karola G de Pexels / Casiana Malaia's Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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