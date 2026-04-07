Cómo eliminar las polillas de los armarios y evitar que vuelvan: métodos caseros con ingredientes naturales

Opciones caseras con ingredientes naturales ayudan a eliminar polillas y prevenir daños en ropa y objetos almacenados.

La presencia de polillas en los armarios aumenta durante la primavera en varios países del mundo. Este insecto puede dañar prendas y objetos almacenados. Ante este escenario, surgen métodos caseros con ingredientes naturales que buscan controlar su aparición y prevenir su regreso.

Durante esta época del año, el incremento de temperaturas favorece la actividad de distintos insectos. Algunos ingresan a las viviendas y afectan bienes guardados. Entre ellos destacan las polillas, cuya presencia crece en primavera, según información de la entomóloga Tania Zaviezo y difundida por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Limpieza profunda: la medida clave contra las polillas

Una de las acciones más recomendadas es la limpieza de los armarios. Este proceso reduce la presencia de huevos y larvas.

El uso de vinagre diluido en agua se emplea como solución para higienizar superficies. Según contenidos divulgados en redes sociales por Limpiaterapia con Andrea, esta mezcla contribuye a disminuir la proliferación de estos insectos.

Además, especialistas del equipo de control de plagas de Hisan indican que el olor del vinagre interfiere con señales químicas del entorno. Estas incluyen feromonas y compuestos que atraen a las polillas.

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Bolsas antipolillas con ingredientes naturales

Otra alternativa consiste en elaborar bolsas repelentes caseras. Estas se colocan en armarios y cajones.

Se utilizan bolsas de tela tipo tul con elementos naturales. Entre los ingredientes recomendados destacan:

Cáscaras de frutas cítricas

Hierbas aromáticas como romero, lavanda o eucalipto

como romero, lavanda o eucalipto Algodón con aceites esenciales, en caso de no contar con hierbas

Estas bolsas deben renovarse de forma periódica. Esto mantiene su efectividad dentro de los espacios cerrados.

Clavo de olor como repelente natural

El uso de clavos de olor también figura como alternativa. Este método resulta útil cuando ciertos aromas no son adecuados para algunas personas.

Especialistas de Hisan señalan que se puede preparar una bolsa con cerca de 30 clavos. Este recurso puede combinarse con lavanda.

El efecto repelente se asocia al eugenol, un compuesto presente en el clavo. Esta sustancia actúa sobre el sistema nervioso de las polillas adultas. También afecta sus receptores olfativos. Esto dificulta su reproducción.

Un problema estacional con soluciones accesibles

El aumento de polillas durante la primavera responde a condiciones climáticas favorables. Frente a esto, la limpieza constante y el uso de ingredientes naturales se posicionan como medidas utilizadas en el hogar para reducir su impacto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.