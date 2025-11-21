Descubren seis nuevas especies de polillas en un país de Centroamérica

Honduras aportó seis especies nuevas de polillas 'Opostegidae' y consolidó a la región de Centroamérica como una de las más diversas del planeta.

La diversidad de las micro-polillas blancas del grupo Opostegidae volvió a ampliarse. Una investigación publicada en Insects documentó seis especies nuevas encontradas en Honduras y elevó a 63 el total registrado para Centroamérica y el Caribe, casi un tercio de la fauna mundial de esta familia.

El hallazgo confirma a la región como un punto de alta concentración de especies, comparable e incluso superior a áreas tradicionales de gran diversidad en el mundo.

El estudio, elaborado por investigadores del State Scientific Research Centre de Lituania, analizó material histórico y desarrolló trabajo de campo en Honduras entre 2023 y 2025. Para los autores, el país representaba un territorio sin estudios previos en el conocimiento de estas micro-polillas. Antes de esta investigación no existían registros locales. La combinación de esa ausencia de estudios y la heterogeneidad ecológica del territorio convirtió a Honduras en un sitio estratégico para documentar especies.

El trabajo de campo se realizó en seis localidades distribuidas entre bosques tropicales secos y húmedos. Las capturas nocturnas con lámparas especializadas permitieron identificar 11 especies del género Pseudopostega nunca antes registradas en el país. Entre ellas, seis resultaron completamente nuevas para la ciencia. Paralelamente, el estudio de material histórico del Caribe derivó en la descripción de otra especie nueva vinculada al complejo Pseudopostega saltatrix.

Los investigadores combinaron análisis morfológico y técnicas de genética molecular. La disección de genitalias y la comparación con material tipo permitieron verificar diferencias sutiles entre especies. Además, se generaron 33 nuevas secuencias de ADN que aportan a la delimitación taxonómica y elevan a 114 los códigos moleculares disponibles en bases de datos internacionales.

El incremento de registros confirma que el Neotrópico alberga la mayor diversidad conocida de Opostegidae: 103 especies, una cifra muy superior a la de otras regiones biogeográficas. Dentro de esta distribución, Centroamérica y el Caribe reúnen 30,9% de la fauna global. El estudio señala que este número supera incluso la diversidad oriental (Indomalaya), considerada durante décadas una de las áreas más ricas.

El artículo también advierte sobre un desafío técnico. Cerca de 27% de los códigos genéticos existentes para Opostegidae presentaban problemas de identificación. La similitud entre especies, su pequeño tamaño y la necesidad de análisis morfológico detallado explican parte de estos errores. La incorporación de nuevas secuencias busca corregir estas inconsistencias en las bases de datos.