Descubren seis nuevas especies de polillas en un país de Centroamérica

Un estudio suma seis especies nuevas y eleva a 63 las micro-polillas registradas en Centroamérica y el Caribe

Por Jailine González Gómez
Honduras aportó seis especies nuevas de polillas 'Opostegidae' y consolidó a la región de Centroamérica como una de las más diversas del planeta.
Honduras aportó seis especies nuevas de polillas 'Opostegidae' y consolidó a la región de Centroamérica como una de las más diversas del planeta. (Stonis, J. R., Remeikis, A., & Orlovskytė, S./Insects)







