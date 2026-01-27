Ciencia

Cómo eliminar las manchas del inodoro de una vez por todas: guía paso a paso

Guía paso a paso explica cómo eliminar manchas del inodoro causadas por agua dura. Métodos naturales y opciones seguras ayudan a remover el sarro sin dañar la porcelana

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Las manchas del inodoro se originan por minerales del agua dura. Vinagre, bicarbonato y otras técnicas permiten eliminarlas sin afectar la superficie.
Las manchas del inodoro se originan por minerales del agua dura. Vinagre, bicarbonato y otras técnicas permiten eliminarlas sin afectar la superficie. ( Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTruco caseroInodoro
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.