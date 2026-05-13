Ciencia

¿Cómo eliminar el frizz sin gastar? Cinco remedios caseros con ingredientes de cocina que sí ayudan

Cinco remedios caseros ayudan a reducir el frizz sin gastar de más. Aguacate, miel, maicena y aceites naturales mejoran la hidratación y controlan el encrespamiento

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Por Silvia Ureña Corrales
El agua caliente, la humedad y la falta de hidratación favorecen el frizz. Estos remedios caseros ayudan a controlarlo.
El agua caliente, la humedad y la falta de hidratación favorecen el frizz. Estos remedios caseros ayudan a controlarlo. (Canva stock/Hairlust Official de Pexels / Hairlust Official de Pexels)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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