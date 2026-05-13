¿Cómo eliminar el frizz sin gastar? Cinco remedios caseros con ingredientes de cocina que sí ayudan

El agua caliente, la humedad y la falta de hidratación favorecen el frizz. Estos remedios caseros ayudan a controlarlo.

El frizz afecta a millones de personas y suele aparecer por falta de hidratación en la fibra capilar. La humedad ambiental también influye. Cuando la cutícula del cabello se abre, el pelo absorbe agua del ambiente y se encrespa.

Ante el alto costo de tratamientos profesionales, existen alternativas caseras con ingredientes comunes. Diversos estudios y especialistas en cuidado capilar señalan que algunos productos naturales ayudan a sellar la cutícula y mejorar la apariencia del cabello.

Según el portal especializado Healthline, el frizz ocurre cuando la capa externa del cabello se eleva y permite el ingreso de humedad al tallo capilar. Además, la Sociedad de Químicos Cosméticos indicó que ciertos ingredientes naturales restauran el equilibrio lipídico del cabello gracias a su afinidad biológica.

Cinco remedios caseros para controlarlo

1. Mascarilla de aguacate y aceite de oliva

El aguacate contiene ácidos grasos que fortalecen la cutícula del cabello. Así lo señaló el International Journal of Trichology.

Para preparar esta mezcla, se debe triturar la pulpa de un aguacate maduro y agregar una cucharada de aceite de oliva. La mascarilla se aplica sobre el cabello húmedo durante 30 minutos. Luego se enjuaga de forma habitual.

2. Enjuague con vinagre de manzana

El vinagre de manzana ayuda a cerrar las escamas de la cutícula. Esto aporta brillo y reduce el encrespamiento.

Medical News Today explicó que el pH ácido del vinagre favorece ese efecto. La preparación consiste en mezclar una parte de vinagre con tres partes de agua. El líquido se utiliza como último paso después del lavado.

3. Tratamiento de huevo y miel

Las proteínas del huevo ayudan a reparar la estructura capilar. La miel, por su parte, funciona como humectante natural y retiene el agua en la fibra.

La American Academy of Dermatology Association recomendó mezclar un huevo con una cucharada de miel y aceite. La preparación se distribuye sobre el cabello y luego se retira con agua.

4. Aceite de coco o almendras

El aceite de coco destaca por su capacidad para reducir la pérdida de proteína en el cabello. Así lo documentó el National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Para este método, basta con calentar unas gotas entre las manos y aplicarlas de medios a puntas. El procedimiento ayuda a controlar el volumen y aporta brillo.

5. Crema de maicena y acondicionador

La maicena crea una capa protectora contra la humedad ambiental y ayuda a disminuir el volumen.

Expertos en química capilar indicaron que el almidón aporta control y suavidad. Para este remedio, se debe disolver maicena en agua caliente hasta formar una pasta. Después se mezcla con acondicionador y se aplica sobre el cabello.

Hábitos que ayudan a prevenirlo

El cuidado diario también influye en la salud del cabello. El Journal of Cosmetic Science advirtió que el agua muy caliente elimina los aceites naturales del cuero cabelludo y aumenta la sequedad.

Por esa razón, los especialistas recomiendan lavar el cabello con agua templada o fría.

La Mayo Clinic también señaló que las toallas de algodón áspero generan fricción y estática. Ambos factores favorecen el frizz. En lugar de esas telas, los expertos sugieren usar paños de microfibra o camisetas de algodón suaves.

WebMD añadió que la salud capilar depende tanto de la nutrición como de los cuidados externos. Una rutina constante con ingredientes naturales puede ayudar a mantener el cabello manejable sin afectar la economía familiar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.