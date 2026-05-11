Ciencia

¿Cómo eligen los mosquitos a sus víctimas? El estudio que revela los complejos patrones químicos del olor humano

Un estudio científico identificó una molécula en el olor corporal que aumenta la atracción de los insectos y explica por qué prefieren a ciertos individuos

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Por Marianela Arias Vilchez
Científicos identificaron que el compuesto 1-octen-3-ol en el olor humano regula la preferencia del mosquito Aedes aegypti, especialmente en embarazadas.
Científicos identificaron que el compuesto 1-octen-3-ol en el olor humano regula la preferencia del mosquito Aedes aegypti, especialmente en embarazadas. (Canva stocks/Jimmy Chan de Pexels / Ivan S de Pexels)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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