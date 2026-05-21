Ciencia

Cómo eligen los gatos a su humano favorito y qué señales revelan su verdadera conexión

El comportamiento felino revela qué factores fortalecen la conexión entre un gato y la persona que ocupa un lugar especial en su entorno

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Por La Nación / Argentina / GDA
La confianza, la rutina y la personalidad influyen en la elección del humano favorito dentro del comportamiento de los gatos.
La confianza, la rutina y la personalidad influyen en la elección del humano favorito dentro del comportamiento de los gatos. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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