¿Cómo eligen los gatos a su humano favorito? Las claves que explican ese apego especial

Descubra cómo los gatos eligen a su humano favorito. Factores como socialización, comunicación y personalidad influyen en el vínculo

Por La Nación / Argentina / GDA
La elección del humano preferido en los gatos responde a experiencias tempranas, atención y seguridad en el hogar.
La elección del humano preferido en los gatos responde a experiencias tempranas, atención y seguridad en el hogar. (Canva/Canva)







