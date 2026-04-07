Ciencia

Cómo elegir el color de labial perfecto según su tono de piel y subtono

Conozca cómo identificar su subtono de piel y elija el labial que mejor resalta sus labios según cada tonalidad

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Cambios en olor, textura y duración alertan sobre labiales vencidos que pueden causar irritaciones y alergias.
Cambios en olor, textura y duración alertan sobre labiales vencidos que pueden causar irritaciones y alergias. (Canva stock/arkady2013 de Getty Images/Sean O'Bryan de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGlabialmaquillaje
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.