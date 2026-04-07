Cómo elegir el color de labial perfecto según su tono de piel y subtono

Cambios en olor, textura y duración alertan sobre labiales vencidos que pueden causar irritaciones y alergias.

Elegir el labial adecuado puede transformar la apariencia del rostro. Los labios destacan con facilidad dentro del maquillaje. El resultado depende del tono y el subtono de la piel.

Cada persona resalta rasgos distintos. Los pómulos, los ojos y los labios llaman la atención. Algunas personas optan por tonos rojos o rosas. Otras prefieren colores nude más discretos. La elección correcta mejora el equilibrio del rostro.

Identifique su tono y subtono de piel

El primer paso consiste en reconocer el subtono de piel. Este puede ser frío, cálido o neutro. Un método práctico consiste en observar las venas de la muñeca.

Si las venas se ven azuladas, el subtono tiende a ser frío. Si lucen verdosas, el subtono suele ser cálido. Este criterio es utilizado por asesores de imagen.

Labiales para piel clara

Las personas con piel clara logran mejores resultados con tonos rosa y beige, según L’Oréal Paris.

Subtono frío: Los rosas resaltan el rostro.

Los rosas resaltan el rostro. Subtono cálido: Funcionan tonos naranjas. También nude con matiz coral o rojizos como terracota.

Funcionan tonos naranjas. También con matiz coral o rojizos como terracota. Subtono neutro: Se recomiendan rosas suaves, beige y marrones claros.

Labiales para piel morena

Las pieles morenas admiten colores intensos. Estos tonos generan mayor contraste.

Subtono frío: Favorecen los rosas y morados con base marrón.

Favorecen los rosas y morados con base marrón. Subtono cálido: Se sugieren marrones dorados y rojos con matices naranjas.

Se sugieren marrones dorados y rojos con matices naranjas. Subtono neutro: Los nude marrones y los rosas oscuros resultan adecuados.

Labiales para piel oscura

En pieles oscuras, los tonos profundos logran mayor impacto. La clave es elegir colores que aporten definición.

Subtono frío: Funcionan los morados y marrones intensos.

Funcionan los morados y marrones intensos. Subtono cálido: Se recomiendan rojos fuertes o quemados.

Se recomiendan rojos fuertes o quemados. Subtono neutro: Destacan los morados y marrones oscuros.

Tras identificar el tono y subtono, conviene probar distintos colores. El objetivo es encontrar un labial que aporte seguridad. La comodidad influye en el resultado final del maquillaje.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.