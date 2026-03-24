Cómo identificar si su labial está en mal estado y evitar daños

Cambios en olor, textura y duración alertan sobre labiales vencidos que pueden causar irritaciones y alergias.

El uso de labiales vencidos puede afectar la salud de sus labios. Aunque el maquillaje forma parte del estilo diario, muchas personas no revisan su fecha de caducidad. Esta omisión puede generar consecuencias.

En esta guía, usted conocerá las señales clave para detectar si un labial ya no sirve y debe dejar de usarlo.

El maquillaje tiene un periodo de uso definido. Ignorar este límite puede provocar problemas en la piel.

Cambios en la textura y apariencia

Uno de los primeros indicios aparece en la textura del producto.Si el labial presenta grumos o pierde su color original, es señal de deterioro.

En el caso del brillo labial, la textura se vuelve más pegajosa de lo habitual. Esto indica que ya no se encuentra en buen estado.

Alteraciones en el olor

El labial suele tener un olor neutro o ligero.Si usted percibe un aroma desagradable o distinto al original, el producto ya no es apto para su uso.

Tiempo de vida de un labial

Según la marca Lancôme, la duración de un labial varía según su tipo.

El labial en barra tiene una vida útil de entre 18 y 24 meses .

. El brillo labial dura entre 12 y 18 meses desde su apertura.

Cada fabricante establece su propia fecha de expiración o el tiempo recomendado tras abrir el producto.

Riesgos de usar un labial vencido

El uso de un labial en mal estado puede provocar irritaciones en los labios. Esto ocurre por dos factores principales.

Por un lado, el producto pierde su capacidad de hidratación. Por otro, se genera acumulación de bacterias con el paso del tiempo.

La firma Zicail, especializada en cuidado de la piel, advierte que esto puede causar resequedad o labios partidos.

Además, la experta Sali Hughes señala que los cambios en los componentes químicos pueden provocar reacciones alérgicas, sobre todo en pieles sensibles.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.