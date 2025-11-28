Ciencia

¿Cómo el Templo de Venus logró resistir 2.000 años? Un nuevo estudio revela el secreto

Investigación reveló que ingenieros romanos usaron rocas volcánicas del Vesubio y Campos Flégreos para fortalecer el Templo de Venus

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación reveló que ingenieros romanos usaron rocas volcánicas del Vesubio y Campos Flégreos para fortalecer el Templo de Venus.
Investigación reveló que ingenieros romanos usaron rocas volcánicas del Vesubio y Campos Flégreos para fortalecer el Templo de Venus. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGRomaImperio RomanoTemplo de Venusarquitectura
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.