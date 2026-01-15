Ciencia

Cómo el estado de sus dientes puede predecir una muerte prematura

Un estudio japonés asocia la pérdida de dientes y las caries con mayor riesgo de muerte precoz en adultos mayores y resalta la importancia de la salud bucal

Por O Globo / Brasil / GDA
La cantidad de dientes ausentes y con caries se vincula con mayor mortalidad en adultos mayores, mientras que los dientes sanos y restaurados reducen el riesgo.
La cantidad de dientes ausentes y con caries se vincula con mayor mortalidad en adultos mayores, mientras que los dientes sanos y restaurados reducen el riesgo. (Canva /Canva)







notas iaSUCDientesSalud bucalAdultos mayores
