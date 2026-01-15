Cómo el estado de sus dientes puede predecir una muerte prematura

La cantidad de dientes ausentes y con caries se vincula con mayor mortalidad en adultos mayores, mientras que los dientes sanos y restaurados reducen el riesgo.

El estado de los dientes se consolida como un indicador relevante del riesgo de muerte precoz, según un estudio desarrollado por investigadores japoneses. La investigación señala que la cantidad de dientes ausentes funciona como el principal factor de alerta en adultos mayores.

El análisis también identifica que la presencia de múltiples dientes con caries se asocia con una mayor probabilidad de mortalidad temprana. En contraste, las personas con dientes sanos y restaurados registran un riesgo menor de fallecimiento, lo que revierte la tendencia observada en quienes presentan deterioro bucal.

El estudio concluye que el total de dientes sanos y restaurados predice con mayor precisión la mortalidad por todas las causas, en comparación con el conteo exclusivo de dientes sanos o con la suma de dientes sanos, restaurados y cariados.

La investigación estuvo a cargo de un equipo de la Universidad de Osaka, en Japón. Los científicos analizaron registros de salud general y odontológica de más de 190.000 personas con 75 años o más. Cada pieza dental recibió una clasificación específica: ausente, sana, restaurada o con caries.

Especialistas en salud explican que la pérdida de dientes y la presencia de caries favorecen procesos de inflamación crónica. Estas afecciones tienden a extenderse a otras zonas del cuerpo. Además, dificultan una alimentación adecuada, ya que los dientes cumplen un papel esencial en la trituración de los alimentos.

Aunque estudios previos ya identificaron el número de dientes no ausentes como un predictor de mortalidad general, la mayoría no analizó el impacto clínico individual de cada diente. Este vacío motivó el enfoque detallado adoptado por el equipo japonés.

Otra investigación, publicada en la revista científica Geriatrics & Gerontology, examinó personas con ausencia dental, problemas de masticación y deglución, sequedad bucal y dificultad para hablar. Los resultados indicaron que quienes presentaron tres o más de estos síntomas registraron 1,23 veces más probabilidades de requerir cuidados a largo plazo y 1,34 veces más riesgo de morir durante el periodo de seguimiento.

Con base en estos hallazgos, los investigadores japoneses anunciaron la continuidad de la investigación para profundizar en la relación entre la salud bucal y la mortalidad por todas las causas. El objetivo consiste en esclarecer los mecanismos que explican esta asociación mediante estudios de cohorte con un diseño más preciso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.