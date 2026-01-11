Ciencia

Cómo eliminar el sarro de los dientes de forma segura y efectiva

Eliminar el sarro dental solo es posible con limpiezas profesionales. Conozca por qué los métodos caseros dañan el esmalte y cuáles señales alertan sobre su presencia

Por La Nación / Argentina / GDA
El sarro se forma por placa bacteriana endurecida. Solo un odontólogo puede eliminarlo sin dañar el esmalte ni agravar enfermedades dentales.
El sarro se forma por placa bacteriana endurecida. Solo un odontólogo puede eliminarlo sin dañar el esmalte ni agravar enfermedades dentales. (Canva /Canva)







