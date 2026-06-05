Cómo destapar los orificios de la ducha y recuperar la presión del agua con un método casero

Un mantenimiento sencillo con vinagre blanco o bicarbonato permite eliminar obstrucciones y mejorar la presión del agua.

La pérdida de presión en la ducha suele estar relacionada con la acumulación de minerales y residuos en los orificios del cabezal.

Según información publicada por la revista especializada en decoración, arquitectura, arte y diseño AD, la obstrucción de las boquillas también puede estar asociada a restos de jabón, suciedad e incluso moho, elementos que limitan el paso del agua y afectan la experiencia de uso.

La recomendación principal que hacen en la revista consiste en realizar una limpieza preventiva de forma regular. Para ello basta con utilizar jabón suave, un paño húmedo y enjuagar posteriormente con agua limpia. También se aconseja frotar las boquillas con los dedos durante el enjuague para eliminar pequeñas acumulaciones superficiales.

Cuando la obstrucción es mayor, el vinagre blanco destilado figura entre las soluciones más utilizadas. El procedimiento consiste en llenar una bolsa plástica resistente con vinagre, colocarla sobre el cabezal de la ducha hasta cubrirlo completamente y asegurarla con ligas plásticas.

El cabezal debe permanecer sumergido durante al menos cuatro horas, aunque el efecto puede ser mayor si el remojo se extiende hasta 12 horas. Después de retirar la bolsa, se recomienda abrir el agua caliente para expulsar los depósitos minerales desprendidos durante el proceso.

Los expertos consultados por AD advierten que este método requiere precaución en duchas fabricadas con latón o acabados de níquel. En el caso del latón, el contacto con el vinagre no debe superar los 30 minutos. Para superficies recubiertas de níquel se aconseja evitar este procedimiento debido al riesgo de deterioro del acabado.

Otra alternativa consiste en aplicar una mezcla de bicarbonato de sodio y jugo de limón sobre las boquillas. La pasta puede distribuirse con un cepillo de dientes viejo para facilitar la limpieza de zonas de difícil acceso.

Tras el tratamiento, se recomienda cepillar el cabezal, abrir el agua caliente para verificar que todas las salidas estén despejadas y secar la superficie con un paño de microfibra para eliminar residuos y manchas de agua dura.

Una limpieza mensual ayuda a prevenir nuevas obstrucciones y contribuye a mantener una presión de agua constante en la ducha.