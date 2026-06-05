Ciencia

Cómo destapar los orificios de la ducha y recuperar la presión del agua con un método casero

Aprenda cómo destapar los orificios de la ducha y recuperar la presión del agua utilizando vinagre blanco y otros métodos caseros

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Por Silvia Ureña Corrales
Un mantenimiento sencillo con vinagre blanco o bicarbonato permite eliminar obstrucciones y mejorar la presión del agua.
Un mantenimiento sencillo con vinagre blanco o bicarbonato permite eliminar obstrucciones y mejorar la presión del agua. (ChatGPT /Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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