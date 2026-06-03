Ciencia

¿Agua fría o caliente para bañarse? Lo que revelan los expertos sobre sus efectos en el cerebro, el corazón y la salud

Las duchas frías estimulan la circulación y el estado de alerta, mientras que el agua caliente favorece la relajación y alivia molestias articulares

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La temperatura del agua influye en la salud cardiovascular, muscular y cutánea. Conozca los efectos de cada opción y sus posibles riesgos.
La temperatura del agua influye en la salud cardiovascular, muscular y cutánea. Conozca los efectos de cada opción y sus posibles riesgos. (Canva stock/nikkytok de Getty Images/MilanMarkovic de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGbañoduchaagua fríaagua caliente
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.