Cómo descongelar carne en 15 minutos con un truco casero que no usa electricidad

Truco casero permite descongelar carne en 15 minutos sin electricidad. Solo necesita dos ollas de metal y agua a temperatura ambiente. Método rápido y práctico para imprevistos.

Un método sencillo para descongelar carne en apenas 15 minutos se volvió viral por su practicidad y porque no requiere electricidad. La técnica utiliza solo dos ollas de metal y agua a temperatura ambiente, una solución útil ante imprevistos en la cocina.

El procedimiento fue explicado por Mariano Sánchez, carnicero y creador de contenido argentino. Él detalló que el truco aprovecha la conductividad térmica del metal para acelerar el deshielo. La alternativa resulta adecuada para porciones pequeñas o cortes reducidos, cuando el tiempo apremia y la carne sigue en el congelador.

Para aplicar el método se necesitan utensilios básicos. Se requieren dos ollas de metal, agua a temperatura ambiente y la carne congelada dentro de una bolsa plástica con cierre hermético. El primer paso consiste en retirar la carne del congelador y colocarla dentro de la bolsa cerrada, con el fin de evitar el contacto directo con el agua.

Luego, la bolsa con la carne se coloca sobre una olla puesta boca abajo o sobre cualquier superficie metálica similar. Después, se llena la segunda olla con agua a temperatura ambiente y se coloca encima, de modo que ejerza presión. Así se forma un sándwich de metal y agua alrededor del alimento.

El funcionamiento del truco se explica porque el metal transmite el calor del entorno con mayor rapidez que el aire. Esta propiedad permite que el frío se disipe más rápido. La presión de la olla superior contribuye al proceso. La carne se descongela en pocos minutos sin cocinarse ni perder tantos jugos, a diferencia de métodos más agresivos.

Existen otras formas de descongelar carne sin electricidad. Una consiste en dejarla al aire. Este procedimiento puede tardar cerca de 30 minutos y se recomienda solo para porciones pequeñas. Es importante no exponer el alimento al sol ni a fuentes de calor directas.

Otra alternativa es el uso de agua fría. La carne debe colocarse en una bolsa hermética y sumergirse en un recipiente con agua fría. El agua se cambia aproximadamente cada 30 minutos. Aunque este método puede tardar alrededor de una hora, se considera el más seguro desde el punto de vista sanitario, siempre que se mantenga la temperatura baja y se manipule el alimento de forma adecuada.

De acuerdo con U.S. Meat Colombia, no se recomienda descongelar carne en microondas, bajo chorros de agua caliente ni a temperatura ambiente. Estas prácticas comprometen la seguridad y la calidad del producto. El uso de métodos alternativos resulta más efectivo y seguro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.