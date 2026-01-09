Ciencia

¿Cómo cuidar la salud del cerebro? Experto explica claves para prevenir el deterioro neurológico

Conozca cómo cuidar la salud del cerebro y prevenir enfermedades neurológicas. Un neuropsicólogo explica hábitos clave como alimentación, ejercicio y vida social

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La alimentación, la actividad física y las relaciones sociales influyen de forma directa en la salud cerebral y en la prevención del deterioro cognitivo.
La alimentación, la actividad física y las relaciones sociales influyen de forma directa en la salud cerebral y en la prevención del deterioro cognitivo. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCerebroSalud
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.