¿Cómo cuidar la salud del cerebro? Experto explica claves para prevenir el deterioro neurológico

La alimentación, la actividad física y las relaciones sociales influyen de forma directa en la salud cerebral y en la prevención del deterioro cognitivo.

Los problemas neurológicos afectan el sistema nervioso y pueden presentarse en el cerebro, la médula espinal y los nervios. Existen más de 600 afecciones que influyen en el movimiento, el habla y la capacidad cognitiva. Muchas de estas enfermedades se relacionan con factores del estilo de vida.

Pese a su impacto, una parte importante de la población desconoce que existen hábitos y ejercicios que ayudan a preservar la salud cerebral con el paso de los años. El neuropsicólogo Saúl Martínez-Horta, director de la unidad de Neuropsicología del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva de Barcelona, detalló las principales recomendaciones para cuidar el cerebro.

El especialista explicó que el cerebro debe usarse para las funciones para las que evolucionó. Entre ellas mencionó resolver problemas, aprender cosas nuevas y relacionarse con otras personas. Estas actividades estimulan las redes neuronales y favorecen su mantenimiento.

Martínez-Horta es autor del libro El cielo que olvida sus estrellas. En esta obra aborda conceptos básicos sobre la salud neurológica y brinda orientaciones para comprender las enfermedades neurodegenerativas. El experto señaló que enfermar depende de múltiples factores y que el curso de una misma enfermedad puede variar según los cuidados previos de cada persona.

El neuropsicólogo indicó que, además de la carga genética, el estilo de vida influye de forma directa en la salud del cerebro. La mente, la memoria, la conciencia y las emociones no se localizan en un solo punto. Estas funciones surgen de una interacción compleja entre múltiples sistemas que trabajan de forma coordinada.

Uno de los factores de riesgo más relevantes es el aislamiento social. El especialista destacó que la relación con otras personas cumple un papel fundamental en la construcción y el funcionamiento del cerebro a lo largo de la vida.

La hipertensión arterial también representa una amenaza. Esta condición puede dañar los vasos sanguíneos cerebrales y generar lesiones que provocan muerte neuronal. El control de la presión es clave para reducir este riesgo.

El consumo elevado de azúcar favorece la obesidad y eleva los niveles de colesterol LDL y triglicéridos. Estas alteraciones afectan la salud cerebral. Martínez-Horta agregó que el alcohol, las drogas y el tabaco también dañan el cerebro y no existe una dosis de alcohol que resulte saludable desde el punto de vista neurológico.

¿Cómo cuidar el cerebro?

El experto recomendó reducir los factores de riesgo mencionados y adoptar hábitos saludables. Uno de los primeros pasos consiste en mejorar la alimentación y buscar un equilibrio nutricional.

Martínez-Horta señaló que la dieta mediterránea ofrece beneficios para la salud neurológica. Este patrón alimentario se basa en frutas, verduras, legumbres y frutos secos. El aceite de oliva es la principal fuente de grasa. El consumo de pescado es moderado y el de lácteos y alimentos procesados es limitado.

La actividad física es otro pilar esencial. El ejercicio regular contribuye al bienestar general y favorece el funcionamiento del cerebro de manera sencilla y sostenida.

Finalmente, el especialista subrayó la importancia de socializar, mantener el contacto con otras personas y evitar el aislamiento. Este hábito fortalece las funciones cognitivas y reduce el riesgo de deterioro neurológico.

