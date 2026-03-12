Cómo conservar aguacates maduros por más tiempo con un truco simple en el congelador

Expertos explican cómo conservar aguacates maduros por más tiempo con un método simple en el congelador y consejos para identificar su punto ideal de consumo.

El aguacate es una fruta que madura en poco tiempo. También se deteriora con facilidad. Este proceso genera dificultades al momento de conservarlo en casa.

A diferencia de otras frutas, su apariencia externa no siempre revela el punto de maduración. Por esta razón, muchas personas no detectan cuándo está listo para consumir.

Pese a su valor nutricional, debido a su contenido de grasas saludables y fibra, su rápida degradación complica su almacenamiento. No obstante, existen técnicas que ayudan a prolongar su vida útil.

El cocinero conocido en redes sociales como @akimpbrian explicó en un video de TikTok un método para conservar la fruta durante más tiempo.

La recomendación principal consiste en guardar el aguacate en el congelador. Este procedimiento permite frenar el proceso de deterioro.

Los expertos recomiendan congelar el fruto solo cuando está completamente maduro. De esta forma se evita que sufra degradación durante el almacenamiento.

Además, aconsejan introducir el aguacate entero, sin pelar ni partir. La cáscara actúa como una protección natural. Esta capa protege la pulpa tanto durante la congelación como en el proceso de descongelación.

Cómo descongelar el aguacate correctamente

El método de descongelación también influye en la textura del fruto.

Los especialistas sugieren trasladar el aguacate del congelador al refrigerador entre ocho y 24 horas antes de consumirlo.

Este proceso gradual reduce la formación de cristales de hielo grandes, los cuales podrían alterar la textura de la pulpa.

Cómo saber si un aguacate está maduro

Dado que el exterior no siempre muestra el estado de la fruta, existen dos métodos simples para identificar su madurez.

1. Tacto: Se debe presionar suavemente la parte más firme de la piel. Si cede ligeramente, el aguacate está listo para comer.

2. Pedúnculo: Otra opción consiste en retirar el pequeño tallo superior. Luego se observa el color debajo:

Verde: el aguacate aún no madura.

el aguacate aún no madura. Amarillo o dorado: está en su punto ideal.

está en su punto ideal. Marrón o negro: la fruta ya está pasada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.