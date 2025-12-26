Ciencia

Cometa interestelar 3I/ATLAS libera moléculas esenciales para la vida en niveles nunca vistos

La alta liberación de metanol y otros compuestos reveló una química inesperada en un objeto procedente de otro sistema estelar

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS mostró una actividad química excepcional que permite comprender mejor el origen de moléculas clave más allá del sistema solar.
3I/ATLAS mostró una actividad química excepcional que permite comprender mejor el origen de moléculas clave más allá del sistema solar. (NASA/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometa3I/ATLAScometa 3I/ATLAS
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.