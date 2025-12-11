Ciencia

Cometa 3I/ATLAS sorprende con dos colas y un extraño ‘latido’ de luz mientras se acerca a la Tierra

Nuevas imágenes de la NASA y la ESA mostraron dos colas y un pulso luminoso regular en 3I/ATLAS, que alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre

Por El Comercio / Perú / GDA
El telescopio espacial Hubble observó el cometa interestelar 3I/ATLAS por segunda vez el 30 de noviembre.
3I/ATLAS exhibió dos colas y un inusual “latido” de brillo durante su aproximación, fenómeno que permitió un análisis detallado de su actividad. (NASA, ESA, STScI/D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui)







