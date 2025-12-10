Ciencia

Alerta por el cometa 3I/ATLAS: detectan actividad antes de su mayor acercamiento a la Tierra

El cometa 3I/ATLAS mostró actividad inesperada en su núcleo. La ESA y la NASA lo siguen de cerca para analizar su origen interestelar

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El cometa 3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra el 19 de diciembre. Una imagen reveló actividad que podría ofrecer nuevas pistas científicas.
El cometa 3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra el 19 de diciembre. Una imagen reveló actividad que podría ofrecer nuevas pistas científicas. (ESA/Juice/NavCam/ESA/Juice/NavCam)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcometa 3I/ATLASCometa3I/ATLAS
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.