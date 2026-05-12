Ciencia

Comer este alimento común varias veces por semana se asocia con menor riesgo de alzhéimer

La investigación siguió a casi 40.000 adultos mayores durante más de 15 años

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Por Jailine González Gómez
Un estudio encontró que las personas que consumían huevos con moderación desarrollaron menos casos de alzhéimer.
Un estudio encontró que las personas que consumían huevos con moderación desarrollaron menos casos de alzhéimer. (Canva stock/TrueCreatives/atlasstudio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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