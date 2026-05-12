Comer este alimento común varias veces por semana se asocia con menor riesgo de alzhéimer

Un estudio encontró que las personas que consumían huevos con moderación desarrollaron menos casos de alzhéimer.

El consumo moderado de huevos se relacionó con un menor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer en un grupo de casi 40.000 adultos mayores de Estados Unidos, según un estudio publicado en The Journal of Nutrition.

La investigación utilizó datos del Adventist Health Study-2, una cohorte de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día vinculada con registros de Medicare. Durante un seguimiento promedio de 15,3 años, 2.858 participantes desarrollaron alzhéimer.

Los investigadores analizaron la frecuencia con la que las personas consumían huevos, desde quienes casi nunca los comían hasta quienes los ingerían cinco o más veces por semana. Luego compararon esos hábitos con la aparición posterior de diagnósticos de alzhéimer registrados en los sistemas médicos de Medicare.

El estudio encontró que quienes consumían huevos varias veces por semana presentaban un riesgo menor de desarrollar la enfermedad en comparación con quienes casi nunca los consumían. La asociación se mantuvo incluso después de ajustar factores como edad, actividad física, tabaquismo, enfermedades previas y otros patrones de alimentación.

Los autores explicaron que los huevos contienen nutrientes vinculados con la salud cerebral, entre ellos colina, ácidos grasos omega-3 y luteína. La colina participa en la producción de acetilcolina, una sustancia que ayuda a la comunicación entre neuronas y que suele disminuir en personas con alzhéimer.

Para realizar el análisis, los participantes completaron un cuestionario alimentario detallado con más de 200 productos y hábitos dietéticos. Los investigadores también revisaron información sobre actividad física, sueño, enfermedades cardiovasculares y otros factores que pueden influir en el riesgo de deterioro cognitivo.

El trabajo incluyó únicamente adultos de 65 años o más inscritos en Medicare tradicional. Además, se excluyeron personas que ya tenían diagnóstico de alzhéimer al inicio del estudio.

Los autores señalaron que investigaciones anteriores sobre huevos y función cognitiva habían tenido seguimientos cortos o dependían de pruebas de memoria reportadas por los propios participantes. En cambio, este estudio utilizó diagnósticos clínicos registrados durante más de una década.

Aunque el estudio encontró una asociación entre el consumo moderado de huevos y menor incidencia de alzhéimer, los investigadores indicaron que la enfermedad tiene múltiples factores de riesgo, incluidos elementos genéticos, cardiovasculares y ambientales.