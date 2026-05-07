Salud

¿Hay alguna diferencia entre los huevos blancos y los marrones? Descubra las diferencias de color

El color de la cáscara depende de la raza de la gallina y no altera el sabor ni el valor nutricional del huevo

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Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas explicaron por qué los huevos marrones suelen ser más caros y qué aspectos sí influyen en su calidad.
Especialistas explicaron por qué los huevos marrones suelen ser más caros y qué aspectos sí influyen en su calidad. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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