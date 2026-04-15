Ciencia

Comandante de Artemis II rompe protocolo y convierte un peluche en símbolo de la misión lunar

Reid Wiseman desafió una norma de la NASA y mantuvo consigo a Rise, el mascote que representa a millones de personas en la misión Artemis 2

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una mascota con millones de nombres se convirtió en símbolo de Artemis II luego de que su comandante decidió no dejarla en la cápsula.
Una mascota con millones de nombres se convirtió en símbolo de Artemis II luego de que su comandante decidió no dejarla en la cápsula. (Bill Ingalls/NASA)







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O Globo

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