Colegio británico pide ayuda para encontrar osito que cayó a la estratósfera tras experimento escolar

Un osito escolar cayó desde la estratósfera tras un experimento y su paradero es un misterio. La escuela pidió ayuda pública para encontrarlo

Por O Globo / Brasil / GDA
Un oso de peluche lanzado en globo a la estratósfera se perdió en Inglaterra y generó una intensa búsqueda con ayuda ciudadana.
Un oso de peluche lanzado en globo a la estratósfera se perdió en Inglaterra y generó una intensa búsqueda con ayuda ciudadana. (Screenshot video Walhampton School/Screenshot video Walhampton School)







