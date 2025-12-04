Colegio británico pide ayuda para encontrar osito que cayó a la estratósfera tras experimento escolar

Un oso de peluche lanzado en globo a la estratósfera se perdió en Inglaterra y generó una intensa búsqueda con ayuda ciudadana.

Una misión científica infantil en Inglaterra culminó en una inesperada operación de búsqueda. Un grupo de estudiantes de la Escuela Walhampton, ubicada en el Reino Unido, lanzó el 10 de noviembre un globo meteorológico con destino a la estratósfera. Junto a cámaras y sensores, también viajaban dos mascotas escolares: Bradfield, un oso de peluche, y Bill, un texugo de felpa.

El experimento incluyó la colaboración de la Sociedad de Vuelos Espaciales de la Universidad de Southampton. La Autoridad de Aviación Civil aprobó el vuelo. El objetivo era registrar imágenes del ascenso y mostrar a los estudiantes cómo se comportan los objetos en las capas altas de la atmósfera.

Durante el ascenso, las cámaras captaron imágenes de nubes densas y la curvatura del planeta, señal de que el globo había alcanzado la estratósfera. Todo transcurrió según lo previsto hasta las 3:20 p. m. (hora local), momento en que se observó cómo Bradfield se desprendió de la estructura principal y comenzó una caída descontrolada hacia la Tierra.

El globo, junto con Bill, descendió sin contratiempos en un campo cercano a High Wycombe. Sin embargo, el oso Bradfield se perdió en algún punto entre Earley, cerca de Reading, y Fawley, en las cercanías de Henley-on-Thames.

Los estudiantes universitarios analizaron la telemetría del globo para estimar el área del posible aterrizaje. A pesar de estos datos, el paradero del oso continúa siendo un misterio.

La profesora Ellie Robinson, responsable del proyecto, explicó a la cadena BBC que el oso alcanzó una altitud impresionante de casi 27 kilómetros. Comentó que el equipo mantiene la esperanza de que Bradfield se encuentre en buenas condiciones, debido a la resistencia del material con el que fue fabricado.

Para facilitar su localización, la escuela hizo un llamado a la ciudadanía a través de redes sociales. Solicitó a quienes residan en las zonas señaladas que informen sobre cualquier avistamiento del peluche. También pidió videos o fotografías que puedan ayudar en las labores de rescate.

El oso llevaba una camisa a cuadros azul y blanca, pantalones cortos azul oscuro y una corbata de lazo, atuendo típico del centro educativo. Esta vestimenta podría facilitar su identificación.

Mientras tanto, el ambiente en la escuela es de expectativa. Los niños que participaron en todas las fases del experimento, desde el diseño técnico hasta el análisis de imágenes espaciales, ahora esperan con ilusión que su explorador regrese sano y salvo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.