Osito de peluche con inteligencia artificial es retirado del mercado tras hacer comentarios explícitos sobre cuchillos y sexo

Investigadores alertaron que Kumma sugería cómo atar parejas y dónde hallar cuchillos en el hogar

Por Damián Arroyo C.
El peluche Kumma fue retirado del mercado tras revelarse que promovía temas sexuales y consejos peligrosos.
El peluche Kumma fue retirado del mercado tras revelarse que promovía temas sexuales y consejos peligrosos. (FoloToy/Captura)







