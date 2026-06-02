Ciencia

Cobra invasora aprende a nadar y acelera el riesgo de extinción del lagarto emblemático de España, según científicos

Un video captó a una cobra-ferradura cruzando 450 metros de mar y confirmó una amenaza que pone en riesgo a un reptil único del archipiélago

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Por O Globo / Brasil / GDA
La expansión de una serpiente invasora en Ibiza provoca el colapso de poblaciones de lagartos endémicos y acelera esfuerzos de conservación.
La expansión de una serpiente invasora en Ibiza provoca el colapso de poblaciones de lagartos endémicos y acelera esfuerzos de conservación. (Luis Fernández García / Albert Masats/Wikimedia)







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