Ciencia

Conozca la Isla de las Cobras: el lugar prohibido de Latinoamérica

Queimada Grande alberga una de las víboras más venenosas del mundo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Brasil prohíbe el acceso a la Isla de las Cobras por su alta concentración de víboras venenosas y riesgo extremo para humanos.
Brasil prohíbe el acceso a la Isla de las Cobras por su alta concentración de víboras venenosas y riesgo extremo para humanos. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT /Imagen creada con IA)







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