Conozca la Isla de las Cobras: el lugar prohibido de Latinoamérica

Brasil prohíbe el acceso a la Isla de las Cobras por su alta concentración de víboras venenosas y riesgo extremo para humanos. (Imagen con fines ilustrativos).

La Isla de Queimada Grande, en el litoral de São Paulo, Brasil, mantiene el acceso restringido por decisión de las autoridades. El sitio alberga a la víbora de la isla dorada, una de las más venenosas del mundo. La prohibición busca proteger a las personas y a las especies amenazadas.

El lugar se volvió tendencia por un video creado por el youtuber estadounidense Mr. Beast. La isla también se conoce como “Isla de las Cobras”.

Queimada Grande se ubica entre Itanhaém y Peruíbe. Tiene 430 mil metros cuadrados de suelo rocoso, no posee playas de arena y no cuenta con fuentes de agua dulce. Forma parte del Área de Protección Ambiental de Cananéia-Iguape-Peruíbe. Registra la segunda mayor densidad de serpientes del mundo, solo la supera la Isla de Shedao, en China.

La isla presenta dos elevaciones, una zona más plana alberga un pequeño faro y la otra alcanza 206 metros. No existen playas ni ensenadas que faciliten el desembarque y el acceso se realiza en plataformas rocosas y resbaladizas.

La especie Bothrops insularis, conocida como jararaca-ilhoa, se desarrolló por aislamiento geográfico. El proceso inició durante la última glaciación, hace unos 10 mil años, ya que el deshielo formó islas y separó poblaciones. Muchos animales migraron al continente y otros quedaron confinados. Sobrevivieron los que lograron adaptarse.

En ese entorno, la serpiente cambió su comportamiento. Se alimenta de aves y trepa árboles, a diferencia de especies continentales. Su veneno se volvió más potente, la adaptación permitió una muerte rápida de la presa así evita que el alimento caiga al mar. La coloración también cambió, presenta tonos ocres y marrón claro, con menor visibilidad.

El conocimiento científico avanzó desde 1911. El farero Antônio Esperidião da Silva envió ejemplares al Instituto Butantan. En 1925, los fareros salieron de la isla. El faro pasó a un sistema automatizado.

Las aguas cercanas tienen alta visibilidad, el área incluye el naufragio del carguero Tocantins, una embarcación que mide 110 metros y se ubica casi en posición vertical. En la zona habitan barracudas, peces-frade, peces voladores, rayas y tortugas.

Por culpa de esta serpiente, está prohibida la entrada a esta isla en Brasil

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.