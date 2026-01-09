Ciencia

Cloud-9: nuevo objeto espacial distinto a cualquier otro detectado hasta ahora

Cloud-9 es un objeto espacial sin estrellas, ubicado a 14 millones de años luz, que desafía las teorías sobre la formación de galaxias y ofrece una nueva forma de estudiar la materia oscura

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Astrónomos identificaron Cloud-9, una nube de hidrógeno sin estrellas y dominada por materia oscura, que desafía los modelos clásicos de formación de galaxias.
Astrónomos identificaron Cloud-9, una nube de hidrógeno sin estrellas y dominada por materia oscura, que desafía los modelos clásicos de formación de galaxias. (NASA, ESA. G. Anand (STScI), and A. Benitez-Llambay (Univ. of Milan-Bicocca); Image processing: J. DePasquale (STScI)/NASA, ESA. G. Anand (STScI), and A. Benitez-Llambay (Univ. of Milan-Bicocca); Image processing: J. DePasquale (STScI))







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNASACloud-9
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.