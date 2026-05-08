Ciencia

Científicos sorprendidos: un volcán eliminó metano de la atmósfera tras su propia erupción

Satélites detectaron una intensa destrucción de metano dentro de la nube del Hunga Tonga

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Por Jailine González Gómez
Esta imagen satelital, difundida por Maxar Technologies el 22 de enero de 2022 y tomada el 20 de enero de 2022, muestra una vista general de las islas Mango, en Tonga, tras la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.Esta imagen satelital, difundida por Maxar Technologies el 22 de enero de 2022 y tomada el 20 de enero de 2022, muestra una vista general de las islas Mango, en Tonga, tras la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.
Esta imagen satelital, difundida por Maxar Technologies el 22 de enero de 2022 y tomada el 20 de enero de 2022, muestra una vista general de las islas Mango, en Tonga, tras la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. (HANDOUT/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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