Científicos reviven la batería de Thomas Edison de 1901 y logran un resultado que sorprende más de un siglo después

La batería inspirada en Edison resurge con nanotecnología y apunta al almacenamiento de energía solar.

A inicios del siglo XX, el automóvil eléctrico dominaba las calles de Estados Unidos. En 1900 circulaban más vehículos eléctricos que unidades a gasolina. El gran obstáculo no era el motor. Era la batería.

En ese contexto, Thomas Edison propuso en 1901 una alternativa a las baterías de plomo-ácido. Estas eran pesadas, costosas y ofrecían apenas 48 km por carga. El inventor apostó por un modelo de níquel y hierro que, según sus cálculos, podría alcanzar hasta 160 km por carga, recargarse en siete horas y ofrecer mayor durabilidad.

La tecnología no avanzó como él esperaba. Las limitaciones prácticas persistieron. Los motores de combustión evolucionaron con rapidez. El mercado se inclinó hacia la gasolina y la propuesta quedó relegada.

Más de un siglo después, un equipo internacional coliderado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) retomó la idea. Los científicos desarrollaron una versión moderna de la batería de níquel-hierro. El prototipo logró recargarse en segundos y soportó más de 12.000 ciclos de carga y descarga. Esa cifra equivale a más de 30 años con recargas diarias.

Los detalles se publicaron en agosto de 2025 en la revista científica Small.

Inspiración en huesos y conchas

La nueva batería mantiene los mismos metales que defendió Edison. Sin embargo, los investigadores cambiaron la estructura. Sustituyeron las grandes placas metálicas por partículas diminutas, invisibles al ojo humano.

Se requieren entre 10.000 y 20.000 partículas alineadas para alcanzar el grosor de un cabello.

El equipo se inspiró en la naturaleza. Analizó la formación de huesos y conchas. En esos procesos, las proteínas funcionan como un andamio que guía la deposición de minerales y aporta resistencia.

En laboratorio, los científicos utilizaron proteínas derivadas de subproductos de carne bovina. Estas sirvieron como molde para organizar fragmentos microscópicos de níquel y hierro. Luego añadieron una lámina ultrafina compuesta por carbono y oxígeno con apenas un átomo de espesor.

Tras aplicar calor moderado, las proteínas se transformaron en carbono. El oxígeno se eliminó. Los metales quedaron integrados en la estructura final. El resultado fue un material extremadamente liviano con casi 99% de aire en volumen.

Clave: mayor superficie, mayor velocidad

La rapidez en la recarga responde a un principio básico. Las reacciones químicas que almacenan y liberan energía ocurren en la superficie del material.

Cuanto mayor es el área disponible, más espacio existe para esas reacciones.

Al ser tan pequeñas las partículas de níquel y hierro, casi todos sus átomos quedan expuestos. Esto acelera la carga y la descarga.

Uno de los investigadores explicó que cuando las partículas alcanzan ese tamaño casi cada átomo participa en la reacción. Señaló que esa condición permite un funcionamiento más rápido y eficiente.

El equipo también indicó que el proceso de fabricación no es complejo. Detalló que consiste en mezclar ingredientes comunes, aplicar calor moderado y utilizar materias primas disponibles en el mercado.

Sin uso inmediato en automóviles

La batería original de Edison presentaba problemas. Tenía un peso elevado y liberaba hidrógeno durante la recarga, lo que implicaba riesgos.

La nueva versión supera esas limitaciones estructurales. Sin embargo, todavía no alcanza la capacidad de almacenamiento de las baterías de iones de litio que utilizan los automóviles eléctricos actuales.

Por esa razón, los investigadores no proyectan su uso inmediato en vehículos. La aplicación prevista se orienta al almacenamiento de energía renovable.

El sistema podría almacenar electricidad generada por plantas solares durante el día y liberarla en la noche. También podría funcionar como respaldo para centros de datos e infraestructuras críticas ante cortes eléctricos.

El equipo analiza opciones para reducir costos y escalar la producción. Entre ellas estudia sustituir las proteínas bovinas por otros materiales naturales más abundantes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.