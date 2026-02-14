Ciencia

Científicos reviven la batería de Thomas Edison de 1901 y logran un resultado que sorprende más de un siglo después

Un equipo liderado por la UCLA modernizó el diseño original de Edison y logró más de 30 años de ciclos diarios en laboratorio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La batería inspirada en Edison resurge con nanotecnología y apunta al almacenamiento de energía solar.
La batería inspirada en Edison resurge con nanotecnología y apunta al almacenamiento de energía solar. (Canva/Maher El-Kady/UCLA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaElectricidadThomas Edison
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.