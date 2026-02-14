Retiran más de 2.278 autos eléctricos por riesgo de incendio en la batería

Un fallo en la batería de alto voltaje obliga a retirar 2.278 Jaguar I-PACE por riesgo de incendio.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA por sus siglas en inglés) activó un retiro que afecta a 2.278 vehículos eléctricos Jaguar I-PACE, modelos 2020 y 2021, debido a un riesgo de incendio asociado con la batería de alto voltaje.

La medida fue informada el 5 de febrero del 2026 bajo el número 26V067000. El fabricante involucrado es Jaguar Land Rover North America, LLC y el componente señalado corresponde al sistema eléctrico.

Sobrecalentamiento eleva riesgo de fuego

De acuerdo con el reporte oficial, la batería de alto voltaje puede sobrecalentarse. Esta condición incrementa el riesgo de incendio. Incluso los vehículos que recibieron reparaciones anteriores deberán completar la nueva solución cuando esté disponible.

Mientras se desarrolla la reparación definitiva, la NHTSA solicitó a los propietarios adoptar medidas preventivas como parquear el automóvil en exteriores y lejos de estructuras, cargarlo en exteriores y limitar el nivel de carga a un máximo de 90%.

Como solución interina, Jaguar actualizará el software de la batería. El ajuste se realizará en concesionarios o mediante una actualización remota OTA. Esta modificación limitará el estado de carga al 90%.

Según el informe, la reparación final aún se encuentra en desarrollo. Cuando esté lista, se aplicará sin costo para los propietarios.

Avisos oficiales a partir de abril

Según la NHTSA, Jaguar deberá enviar cartas informativas sobre el riesgo de seguridad a partir del 3 de abril del 2026. Posteriormente deberá remitir nuevas notificaciones cuando disponga de la solución definitiva.

Los propietarios pueden comunicarse con el servicio al cliente al 1-800-452-4827. Los números internos asignados a este retiro son H570, H571 y H572.

Así puede verificar si su vehículo tiene un recall activo

La NHTSA dispone de una plataforma para consultar retiros activos. Usted puede revisar si su automóvil, asiento para niños, llantas u otros equipos presentan campañas pendientes.

La consulta está disponible en: https://www.nhtsa.gov/es/recalls