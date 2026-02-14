Tecnología

Retiran más de 2.278 autos eléctricos por riesgo de incendio en la batería

La agencia estadounidense detectó sobrecalentamiento en la batería y pidió limitar la carga al 90% mientras desarrolla la reparación final

Por Damián Arroyo C.
Un fallo en la batería de alto voltaje obliga a retirar 2.278 Jaguar I-PACE por riesgo de incendio.
Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

