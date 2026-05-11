Ciencia

Científicos revelan un ‘mapa perdido’ del olfato y explican cómo la nariz reconoce los olores

El estudio encontró que cada receptor olfativo ocupa un lugar específico dentro de la nariz y mantiene conexiones precisas con el cerebro

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Por Jailine González Gómez
Investigadores descubrieron un mapa espacial oculto dentro de la nariz que organiza cómo se detectan y procesan los olores.
Investigadores descubrieron un mapa espacial oculto dentro de la nariz que organiza cómo se detectan y procesan los olores. (Harvard Medical School/Datta Lab)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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