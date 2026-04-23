Ciencia

Científicos revelan que la malaria influyó en dónde vivieron los humanos durante 74.000 años en África

Un estudio reconstruye cómo el riesgo de malaria condicionó la distribución humana en el pasado

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Por Jailine González Gómez
Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, al 14 de abril, se han identificado un total de 115 casos positivos por malaria en la región Huetar Caribe, contabilizando un total de 60 casos en Pococí, 51 en el cantón de Limón, dos en Matina, uno en Guácimo y un caso en Siquirres.
Modelos climáticos y epidemiológicos revelan que los humanos evitaron zonas con alto riesgo de malaria en África. (Shutterstock/Shutterstock)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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