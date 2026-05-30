Científicos revelan el método que puede cambiar su café filtrado: el detalle está en cómo vierte el agua

El método utiliza una tetera de cuello de ganso y un vertido continuo para obtener una bebida más intensa con menos café molido.

El secreto para preparar un café filtrado más intenso y aromático podría no estar en la cantidad de café ni en el tipo de filtro. Una investigación de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, concluyó que la forma en que se vierte el agua caliente influye de manera directa en la extracción de los compuestos del café.

El estudio se publicó en la revista científica Physics of Fluids. Los investigadores determinaron que es posible obtener una bebida más fuerte y con mejor sabor sin utilizar filtros costosos ni agregar más café molido.

La clave está en el vertido del agua.

Según la investigación, el agua debe verterse desde una tetera de cuello de ganso con un flujo constante y desde una altura mayor. Esta técnica aumenta el tiempo de contacto entre el agua y el café molido. Como resultado, se extrae una mayor cantidad de compuestos que aportan sabor y aroma.

El coautor del estudio, Arnold Mathijssen, profesor del Departamento de Física y Astronomía de la universidad, explicó que la proporción de agua y café no es el único factor que determina el resultado final.

Los investigadores identificaron que el radio del chorro, la altura desde la que cae el agua y la velocidad del flujo también influyen en la cantidad de café que se extrae. Estos elementos afectan directamente las características de la bebida.

Para desarrollar el experimento, el equipo reemplazó inicialmente el café molido por partículas de gel de sílice. Además, utilizó un cono de vidrio para simular un filtro similar a los empleados en la preparación tradicional del café filtrado.

Tras validar el comportamiento del flujo, los científicos aplicaron el método con café real.

Los resultados mostraron que un vertido continuo produce una bebida más concentrada. Esto ocurre porque el flujo constante mueve las partículas ubicadas en el fondo del filtro y favorece una extracción más eficiente.

El estudio también planteó una alternativa para quienes buscan utilizar menos café en cada preparación.

Los autores recomendaron aumentar la distancia entre la tetera y el filtro. Esta técnica maximiza la mezcla entre el agua y el café. También prolonga el tiempo de extracción de los compuestos aromáticos.

Además del ahorro de producto, los investigadores señalaron que este método puede aportar beneficios desde el punto de vista de la sostenibilidad.

La publicación indicó que una mayor eficiencia en la extracción podría reducir la cantidad de café necesaria para cada taza. Esto contribuiría a disminuir la demanda de granos de café arábica, cuyo cultivo enfrenta dificultades asociadas a los cambios climáticos en distintas regiones del mundo.

Los autores señalaron que estudiar cómo el agua interactúa con el lecho de café resulta esencial para mejorar la extracción. También destacaron que aumentar el contacto entre el agua y el café permite obtener más compuestos solubles sin incrementar la cantidad de producto utilizado.

Para la fase final del experimento, los investigadores emplearon 10 gramos de café en grano molido, junto con 150 gramos de agua a una temperatura de 95 °C, vertida desde una tetera comercial de cuello de ganso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.