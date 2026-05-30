Ciencia

Científicos revelan el método que puede cambiar su café filtrado: el detalle está en cómo vierte el agua

La investigación concluyó que la altura y la constancia del flujo de agua influyen en la extracción de aromas y sabores del café

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Por O Globo / Brasil / GDA
El método utiliza una tetera de cuello de ganso y un vertido continuo para obtener una bebida más intensa con menos café molido.
El método utiliza una tetera de cuello de ganso y un vertido continuo para obtener una bebida más intensa con menos café molido. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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