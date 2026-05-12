Salud

Beber café puede alargar su vida: médico de Harvard revela la forma correcta de prepararlo

La forma en que usted prepara el café podría marcar la diferencia entre obtener beneficios para la salud o perderlos por completo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Estudios científicos relacionaron el café filtrado y sin exceso de azúcar con una vida más larga y menor riesgo de enfermedades.
Estudios científicos relacionaron el café filtrado y sin exceso de azúcar con una vida más larga y menor riesgo de enfermedades. (ChatGPT/Generada con IA)







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