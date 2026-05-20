Ciencia

Científicos revelan cómo surgieron los primeros cementerios monumentales en el centro de España

El sitio arqueológico de Valdelasilla muestra prácticas funerarias organizadas hace más de 6.000 años

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Por Jailine González Gómez
Una necrópolis hallada en Toledo cambia lo que se sabía sobre el origen del megalitismo en Europa occidental.
Una necrópolis hallada en Toledo cambia lo que se sabía sobre el origen del megalitismo en Europa occidental. (R. Barroso Bermejo et al./Cambridge Archaeological Journal)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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