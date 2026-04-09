Ciencia

Científicos resuelven un enigma de décadas tras descubrir el primer huevo de un ancestro de los mamíferos

Investigación de la Universidad de Witwatersrand identifica un embrión de Lystrosaurus en un huevo de cáscara blanda y revela claves de supervivencia

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Por Europa Press
Fósil de aproximadamente 250 millones de años revela un dato clave. Los ancestros de mamíferos ponían huevos grandes para sobrevivir a las sequías extremas.
Fósil de aproximadamente 250 millones de años revela un dato clave. Los ancestros de mamíferos ponían huevos grandes para sobrevivir a las sequías extremas. Imágenes con fines ilustrativos. (Canva stocks/Pezibear de Pixabay / Los Muertos Crew de Pexels)







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