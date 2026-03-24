Ciencia

Científicos logran eliminar el 70% de células cancerosas in vitro mediante una potente combinación trimodal

Los investigadores utilizan nanopartículas, magnetismo y luz infrarroja para destruir células tumorales in vitro con una menor dosis de fármacos

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Por Europa Press
En rojo, el fármaco después del tratamiento térmico se dispersa por la célula y alcanza el núcleo (en azul). REMITIDA / HANDOUT por ICMM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/3/2026
Un nuevo tratamiento trimodal utiliza nanopartículas para liberar quimioterapia de forma localizada con calor, lo que protege los tejidos sanos del cuerpo. (ICMM/ICMM)







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