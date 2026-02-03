Ciencia

Científicos identifican un mecanismo oculto que explica por qué pacientes renales mueren por afecciones cardíacas

Un estudio científico reveló que riñones enfermos liberan microARNs tóxicos que dañan el corazón y explican la alta mortalidad cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron que riñones enfermos envían partículas tóxicas al corazón, lo que eleva el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica.
Científicos hallaron que riñones enfermos envían partículas tóxicas al corazón, lo que eleva el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSaludriñonesinsuficiencia cardíaca
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.