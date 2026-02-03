Científicos identifican un mecanismo oculto que explica por qué pacientes renales mueren por afecciones cardíacas

Científicos hallaron que riñones enfermos envían partículas tóxicas al corazón, lo que eleva el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica.

Más de la mitad de las personas con enfermedad renal avanzada desarrollan complicaciones cardiovasculares. Un estudio reciente reveló que riñones dañados liberan partículas tóxicas que afectan directamente al corazón y elevan el riesgo de insuficiencia cardíaca.

Durante años, la comunidad científica investigó por qué pacientes con enfermedad renal crónica presentan una alta mortalidad asociada a problemas cardíacos. Una nueva investigación aportó una explicación clave sobre esa relación.

El estudio, publicado en la revista científica Circulation, determinó que los riñones enfermos liberan vesículas extracelulares con microARNs cardiotóxicos. Estas partículas microscópicas viajan por la sangre y dañan el tejido cardíaco.

Investigadores explicaron que estas moléculas funcionan como mensajeros entre órganos. En este caso, la comunicación entre riñón y corazón genera efectos perjudiciales para la función cardíaca.

Relación directa entre riñón y corazón

La conexión entre enfermedad renal crónica y patologías cardiovasculares se documentó desde hace años. Estudios previos señalaron que la gravedad de los problemas cardíacos aumenta conforme avanza la insuficiencia renal. Algunas estimaciones indicaron que más del 50% de las personas con enfermedad renal avanzada desarrollan afecciones cardiovasculares.

Especialistas explicaron que la insuficiencia renal provoca retención de líquidos, lo que sobrecarga el músculo cardíaco. También genera desequilibrios electrolíticos que pueden causar arritmias peligrosas. Además, se asocia con un endurecimiento acelerado de las arterias, lo que incrementa el riesgo de infartos.

Otros factores como hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo influyen en ambas enfermedades. Sin embargo, los autores del estudio señalaron que esos elementos no explican por completo el elevado riesgo cardíaco en pacientes renales.

Cómo se realizó el estudio

El equipo científico analizó muestras de sangre de cerca de 50 personas, entre pacientes con distintos grados de enfermedad renal y personas sanas. Los investigadores detectaron que solo los pacientes renales presentaron vesículas con ARN no codificante capaz de dañar el tejido cardíaco.

Las pruebas de laboratorio en ratones mostraron que al reducir la acción de estas vesículas en la sangre, la función cardíaca mejoró. También disminuyeron los signos de insuficiencia cardíaca, incluso en animales con riñones comprometidos.

Expertos independientes calificaron el estudio como científicamente riguroso y destacaron que abordó un vacío en el conocimiento sobre los factores renales que afectan directamente al corazón.

Los autores indicaron que la detección de estos microARNs cardiotóxicos podría permitir identificar de forma temprana a pacientes renales con riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, incluso antes de que aparezcan síntomas.

La investigación también abre la posibilidad de ajustar tratamientos en pacientes renales con alto riesgo cardiovascular. Esto incluiría cambios en dosis de medicamentos o combinaciones terapéuticas más intensivas.

Los especialistas aclararon que los hallazgos aún son preliminares. Se requieren estudios más amplios y de largo plazo para confirmar el uso de estos microARNs como biomarcadores y posibles objetivos terapéuticos.

Actualmente, los científicos trabajan en una investigación de mayor escala para seguir la evolución de personas con enfermedad renal crónica y determinar cuántas desarrollan problemas cardíacos.

Factores de riesgo renal a vigilar

Especialistas recomendaron prestar atención a la salud renal mediante controles médicos regulares. Exámenes simples de sangre y orina permiten detectar la enfermedad de forma temprana.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran:

Diabetes

Hipertensión arterial

Antecedentes familiares de enfermedad o insuficiencia renal

de enfermedad o insuficiencia renal En mujeres, complicaciones durante el embarazo como diabetes gestacional o preeclampsia

Los médicos aconsejaron que personas con estos factores consulten sobre el monitoreo periódico de la función renal. Preservar la salud de los riñones resulta clave para proteger el corazón.

