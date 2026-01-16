Ciencia

Científicos identifican el ‘freno’ cerebral que explica por qué las personas procrastinan

Un estudio con primates identificó un circuito cerebral que reduce la motivación ante tareas incómodas y explica por qué las personas procrastinan, incluso cuando existe una recompensa

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Experimentos revelan que la anticipación del malestar activa un circuito cerebral que inhibe la acción y favorece la procrastinación cotidiana.
Experimentos revelan que la anticipación del malestar activa un circuito cerebral que inhibe la acción y favorece la procrastinación cotidiana. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCpersonas procrastinanCerebroNeurociencia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.