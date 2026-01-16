Científicos identifican el ‘freno’ cerebral que explica por qué las personas procrastinan

Experimentos revelan que la anticipación del malestar activa un circuito cerebral que inhibe la acción y favorece la procrastinación cotidiana.

La procrastinación, un comportamiento cotidiano que afecta tareas domésticas y laborales, tiene una base biológica clara. Un estudio con primates permitió identificar un mecanismo cerebral que reduce la motivación cuando el cerebro anticipa incomodidad o estrés, incluso si existe una recompensa asociada.

Investigadores de la Universidad de Kioto, en Japón, liderados por el neurocientífico Ken-ichi Amemori, realizaron experimentos que evidenciaron la existencia de un circuito neural que actúa como inhibidor de la acción. Los resultados se publicaron el viernes 9 en la revista científica Current Biology.

El circuito cerebral detrás de la procrastinación

El análisis mostró la interacción entre dos regiones clave de los ganglios basales: el estriado ventral y el pálido ventral. Ambas áreas participan en los sistemas de recompensa, motivación y placer.

Cuando el cerebro anticipa una experiencia desagradable o de pena, el estriado ventral se activa con rapidez. Esta región envía señales inhibitorias al pálido ventral, encargado de impulsar el inicio de la acción. El efecto inmediato es una disminución de la motivación, aun cuando la recompensa final resulte atractiva.

Los datos sugieren que el cerebro activa un mecanismo de protección que frena la conducta antes de que esta inicie, lo que explica la tendencia a posponer tareas percibidas como incómodas.

Pruebas experimentales con primates

Para confirmar el rol específico de este circuito, el equipo utilizó una técnica quimiogenética que permitió interrumpir de forma temporal la comunicación entre el estriado ventral y el pálido ventral mediante un fármaco.

Al bloquear esta vía, los primates recuperaron la motivación para iniciar tareas asociadas a estímulos de rechazo, como un chorro de aire. No se registraron cambios en las pruebas basadas únicamente en recompensas. El efecto se presentó solo en contextos desagradables, lo que indica que el circuito no regula toda la motivación, sino aquella vinculada a la expectativa de malestar.

Los hallazgos tienen implicaciones relevantes para la salud mental. La falta de motivación constituye un síntoma central en trastornos como la depresión y la esquizofrenia, donde las personas enfrentan grandes dificultades para iniciar actividades, incluso placenteras.

El estudio aporta evidencia causal de que la vía EV-PV media la supresión de la motivación en contextos aversivos. Esto posiciona a este circuito como un posible objetivo terapéutico en futuras investigaciones.

Registros electrofisiológicos mostraron además que el estriado ventral responde de inmediato a estímulos negativos, mientras que la actividad de las regiones asociadas a la acción disminuye de forma gradual. Esta dinámica sugiere que las señales aversivas se integran con el tiempo y favorecen la evitación.

Aunque la procrastinación suele asociarse con baja productividad, los investigadores señalaron que este circuito cumple una función protectora. El sistema ayuda a evitar la sobrecarga física y mental, al limitar la exposición a situaciones percibidas como excesivamente demandantes.

Por esta razón, cualquier intento futuro de modular este mecanismo mediante fármacos u otras intervenciones requerirá cautela y estudios adicionales, con el fin de no alterar los procesos naturales de protección del cerebro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.