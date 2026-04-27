Ciencia

Científicos identifican cómo una bacteria intestinal podría influir en la depresión

Un estudio identificó moléculas producidas por ‘Morganella morganii’ que activan inflamación y podrían ayudar a explicar su relación con el trastorno depresivo mayor

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Por Jailine González Gómez
Un estudio identificó fosfolípidos bacterianos que activan inflamación y podrían explicar su vínculo con depresión.
Un estudio identificó fosfolípidos bacterianos que activan inflamación y podrían explicar su vínculo con depresión. (Canva stock/pocketlight de Getty Images Signature/pixelshot)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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