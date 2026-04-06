Científicos hallan la fórmula para convertir basura plástica y baterías viejas en combustible limpio

Investigadores de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, desarrollaron un reactor que funciona con energía solar. El sistema descompone residuos plásticos difíciles de reciclar. Para lograrlo, utiliza el ácido recuperado de baterías de automóviles viejas. El proceso transforma estos desechos en hidrógeno limpio y productos químicos industriales de alto valor.

El equipo publicó el estudio en la revista Joule. Los científicos explicaron que su reactor solar ofrece una alternativa económica y sostenible. El método crea un sistema circular. En este modelo, un flujo de residuos resuelve los problemas de otro.

La producción mundial de plástico supera los 400.000.000 de toneladas por año. Sin embargo, solo se recicla el 18%. El resto de la basura termina en vertederos, se quema o contamina los ecosistemas. Los expertos señalaron que esta técnica ayuda a solucionar la crisis global de contaminación por plásticos.

Los investigadores diseñaron un fotocatalizador robusto. Este material resiste los efectos corrosivos del ácido. El sistema aprovecha el líquido de las baterías usadas. Normalmente, ese ácido se neutraliza y se desecha sin utilidad alguna.

Erwin Reisner, profesor del Departamento de Química de la universidad y director de la investigación, indicó que el hallazgo fue accidental. El académico mencionó que antes pensaban que el ácido estaba prohibido en sistemas solares porque disolvía los componentes. No obstante, el nuevo catalizador resistió y permitió reacciones químicas inéditas.

Kay Kwarteng, autora principal de la investigación, explicó que el uso de ácidos para romper plásticos existe hace mucho tiempo. Sin embargo, la científica destacó que no existía un fotocatalizador económico y escalable que soportara la corrosión. Una vez resuelto ese problema, las ventajas del sistema se volvieron evidentes.

El método trata los plásticos con el ácido residual de los automóviles. Esta mezcla rompe las cadenas de polímeros y las convierte en componentes básicos como el etilenglicol. Luego, el reactor transforma esas sustancias en hidrógeno y ácido acético bajo la luz del sol.

En las pruebas de laboratorio, el sistema generó altos niveles de hidrógeno. El reactor operó durante más de 260 horas continuas sin perder su rendimiento inicial. Además, el proceso funciona con textiles de nailon y espumas de poliuretano, materiales que el reciclaje convencional no procesa.

Las baterías viejas contienen entre un 20% y un 40% de ácido en su volumen. Millones de estas piezas se reemplazan cada año. Sin embargo, el ácido de estos dispositivos genera residuos adicionales una vez que se neutraliza de forma segura. Kwarteng describió este recurso como una fuente de energía sin explotar.

Los expertos estiman una reducción de costos significativa comparada con otros procesos. El ácido permite una producción de hidrógeno más veloz. Además, el líquido se reutiliza en lugar de desperdiciarse.

Reisner aclaró que el método no sustituye al reciclaje tradicional, pero lo complementa al gestionar plásticos contaminados.

El equipo planea la comercialización del proceso con apoyo del brazo de innovación de la institución. Diversas entidades, como la Real Academia de Ingeniería, financiaron el proyecto para impulsar el uso de recursos renovables.