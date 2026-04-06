Ciencia

Científicos hallan la fórmula para convertir basura plástica y baterías viejas en combustible limpio

El reactor de la Universidad de Cambridge descompone nailon y poliuretano con energía solar y ácido de automóviles para generar combustible verde

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Por Europa Press
Científicos británicos desarrollaron un reactor que convierte residuos plásticos y ácido de baterías usadas en hidrógeno mediante luz solar directa.
Científicos británicos desarrollaron un reactor que convierte residuos plásticos y ácido de baterías usadas en hidrógeno mediante luz solar directa. (Canva stocks/mali maeder de Pexels / Patrick de Pexels)







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