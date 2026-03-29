Columnistas

La contaminación por plásticos ya penetró nuestra cadena alimentaria

51% de las langostas marinas, 27% de los peces marinos, 20% de los peces de agua dulce y 15% de los camarones presentan partículas plásticas en sus tejidos

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Por Lenin Corrales Chaves
El Parque Nacional Isla del Coco, reconocido como uno de los ecosistemas marinos más remotos y prístinos del planeta, enfrenta un problema ambiental emergente asociado a los microplásticos. (JOHN DURAN)







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