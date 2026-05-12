Ciencia

Científicos estiman el año en que se ‘acabaría’ la Tierra gracias a la supercomputadora de la NASA

Investigadores analizaron más de 400.000 simulaciones sobre el futuro del sistema solar y el impacto de la evolución del Sol

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Por La Nación / Argentina / GDA
La NASA calculó que la Tierra dejaría de existir en el año 1.000.002.021 debido a la evolución del Sol.
La NASA calculó que la Tierra dejaría de existir en el año 1.000.002.021 debido a la evolución del Sol. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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