Ciencia

Científicos encontraron una nueva especie de polilla en el Mediterráneo y la nombraron en honor al papa León XIV

La especie fue identificada en Creta tras análisis genéticos y estudios anatómicos realizados por investigadores europeos

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Por Jailine González Gómez
Científicos identificaron en Creta una nueva especie de polilla y la bautizaron Pyralis papaleonei en honor al papa León XIV.
Científicos identificaron en Creta una nueva especie de polilla y la bautizaron Pyralis papaleonei en honor al papa León XIV. (AFP/Nota Lepidopterologica)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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