Científicos encontraron una nueva especie de polilla en el Mediterráneo y la nombraron en honor al papa León XIV

Científicos identificaron en Creta una nueva especie de polilla y la bautizaron Pyralis papaleonei en honor al papa León XIV.

El papa León XIV tiene una especie de polilla que lleva su nombre. Científicos europeos bautizaron al insecto como Pyralis papaleonei después de identificarlo como una especie nueva en la isla griega de Creta. Según el estudio, el nombre fue elegido en honor al pontífice por su defensa de la protección climática y ambiental.

La investigación fue publicada en la revista científica Nota Lepidopterologica y estuvo a cargo de especialistas del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, en Austria; el Museo Finlandés de Historia Natural; y la Colección Zoológica Estatal de Múnich, en Alemania.

Los autores explicaron que la nueva especie había permanecido oculta durante años porque era confundida con Pyralis kacheticalis, otra polilla del Mediterráneo oriental. Sin embargo, una secuencia genética obtenida en Creta comenzó a generar dudas sobre esa clasificación.

Para confirmar si se trataba de una especie distinta, el equipo comparó cerca de 700 ejemplares del grupo Pyralis regalis. Los investigadores analizaron características anatómicas de las alas y de los órganos reproductivos, además de secuencias del gen COI, un fragmento de ADN utilizado como “código de barras” genético para identificar especies animales.

Los resultados mostraron que las polillas de Creta formaban un grupo genético independiente. El estudio también identificó diferencias visibles en las alas, como bandas blancas más estrechas y un patrón gris púrpura en las alas posteriores.

La nueva especie solo ha sido encontrada en las Montañas Blancas, conocidas como Lefka Ori, en el oeste de Creta. Los investigadores señalaron que se trata del único representante de este grupo de polillas en la isla y consideran que probablemente es endémica de esa región.

En la sección dedicada al origen del nombre científico, los autores explicaron que la elección también sigue una tradición dentro de este grupo de polillas, cuyos nombres hacen referencia a altos cargos religiosos o seculares. Entre ellas aparecen especies llamadas Pyralis cardinalis, Pyralis regalis y Pyralis imperialis.

El estudio también registró por primera vez la presencia de Pyralis kacheticalis en Armenia e Irak y detectó posibles especies todavía no descritas en China a partir de bases de datos genéticas públicas.