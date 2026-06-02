Ciencia

Científicos detectan un cambio inesperado en el interior del Sol tras escuchar su ‘corazón’

Datos obtenidos por seis telescopios revelan que la actividad magnética solar se concentra cada vez más cerca de la superficie

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio basado en heliosismología detectó transformaciones internas del Sol que podrían extenderse durante varias décadas.
Un estudio basado en heliosismología detectó transformaciones internas del Sol que podrían extenderse durante varias décadas. (NASA/Goddard/SDO)







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