Científicos descubrieron el año en que la Tierra dejaría de ser habitable, según una supercomputadora de la NASA

Una investigación astronómica proyectó cómo terminaría la vida en la Tierra. Las simulaciones revelan un escenario que parece sacado de la ciencia ficción

Por La Nación / Argentina / GDA
La NASA calculó que la Tierra dejaría de existir en el año 1.000.002.021 debido a la evolución del Sol.
La NASA calculó que la Tierra dejaría de existir en el año 1.000.002.021 debido a la evolución del Sol. (Canva /Canva)







