Científicos descubren rastros de huellas de dinosaurio en la selva amazónica: identificaron seis tipos

Investigación en la Amazonía descubrió huellas de al menos seis tipos de dinosaurios y restos de vegetación que datan de hace 110 millones de años

Por O Globo / Brasil / GDA
Huellas fósiles de dinosaurios y plantas antiguas fueron encontradas en Roraima, Brasil; científicos proponen crear un parque geológico en la región.
Huellas fósiles de dinosaurios y plantas antiguas fueron encontradas en Roraima, Brasil; científicos proponen crear un parque geológico en la región. (O Globo/GDA)







