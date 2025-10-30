Científicos descubren rastros de huellas de dinosaurio en la selva amazónica: identificaron seis tipos

Huellas fósiles de dinosaurios y plantas antiguas fueron encontradas en Roraima, Brasil; científicos proponen crear un parque geológico en la región.

Investigadores de la Universidad Federal de Roraima identificaron huellas de dinosaurios en la región amazónica, en lo que consideran un hallazgo sin precedentes. Las marcas, de distintos tamaños y formas, permanecieron ocultas durante milenios hasta que un geólogo notó un patrón peculiar en un afloramiento rocoso en 2011.

Las huellas fósiles quedaron impresas en rocas de arenito, a una altura de entre 50 centímetros y 1 metro. El análisis permitió identificar rastros de dinosaurios gigantes, que pudieron alcanzar más de 10 metros de altura, así como de especies más pequeñas, similares a los velocirraptores.

Según el equipo académico, las huellas corresponden a seis géneros distintos de dinosaurios, aunque estiman que al menos 20 tipos diferentes habitaron la región durante el período Cretácico, hace aproximadamente 110 millones de años.

Además de los rastros animales, la investigación permitió encontrar restos de vegetación antigua. Entre las especies vegetales halladas se encuentran coníferas, helechos y plantas con flor.

Este descubrimiento también tiene implicaciones para el desarrollo turístico y científico. Los especialistas proponen la creación de un parque geológico en la zona para proteger el área, fomentar nuevas investigaciones y atraer visitantes interesados en la paleontología.

Los expertos ampliaron la exploración a otras áreas del estado y encontraron más indicios fósiles. Aseguran que aún queda una gran cantidad de material por estudiar, lo que aumenta el valor del territorio para la ciencia.

