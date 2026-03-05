Ciencia

Científicos descubren que chimpancés sienten fascinación por cristales y el hallazgo podría explicar un misterio humano de 780.000 años

Un estudio con chimpancés reveló que estos primates identifican y seleccionan cristales en segundos. El hallazgo ayuda a entender su atractivo para los humanos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Chimpancés identifican cristales en segundos y muestran gran interés por estas piedras. El hallazgo podría explicar una conducta humana muy antigua.
Chimpancés identifican cristales en segundos y muestran gran interés por estas piedras. El hallazgo podría explicar una conducta humana muy antigua. (García-Ruiz et al./Frontiers)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGchimpancéscristales
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.