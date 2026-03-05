Científicos descubren que chimpancés sienten fascinación por cristales y el hallazgo podría explicar un misterio humano de 780.000 años

Chimpancés identifican cristales en segundos y muestran gran interés por estas piedras. El hallazgo podría explicar una conducta humana muy antigua.

Los chimpancés muestran una fuerte fascinación por los cristales, un comportamiento que podría ofrecer pistas sobre el interés humano por estas piedras desde hace al menos 780.000 años. Así lo señaló un estudio publicado el martes 3 en la revista científica Frontiers in Psychology.

Los investigadores analizaron el comportamiento de estos primates evolutivamente cercanos al ser humano. El objetivo fue identificar qué propiedades físicas de los cristales generan atracción tanto en chimpancés como en homínidos.

Según el estudio, los humanos prehistóricos recolectaban y conservaban cristales sin un motivo funcional evidente. Este comportamiento despertó el interés de los científicos, quienes ahora buscan comprender las razones detrás de esa preferencia.

Experimentos con cristales y chimpancés

El equipo científico diseñó dos experimentos para observar la reacción de los chimpancés ante estos minerales.

En la primera prueba, los investigadores colocaron un gran cristal tipo monolito sobre una plataforma. A su lado ubicaron una roca común de tamaño similar.

Ambos objetos llamaron la atención de los animales al inicio. Sin embargo, con el paso del tiempo los chimpancés ignoraron la roca y centraron su atención en el cristal.

Cuando el cristal fue retirado de la plataforma, los primates lo inspeccionaron con detalle. Los animales lo giraron y lo inclinaron en distintos ángulos para observarlo.

Capacidad para identificar cristales

El segundo experimento mostró resultados aún más llamativos.

Los científicos colocaron 20 piedras redondeadas en una pila. Entre ellas incluyeron pequeños cristales de cuarzo de tamaño similar a los recolectados por homínidos en el pasado.

Los chimpancés lograron identificar y seleccionar los cristales en cuestión de segundos.

Cuando los investigadores agregaron cristales de pirita y calcita, los primates también lograron reconocer estas piedras con características cristalinas.

Interés que disminuye con el tiempo

La intensidad del interés fue evidente en ambos experimentos.

El equipo científico observó que la curiosidad de los chimpancés fue mayor al inicio de la exposición. Con el paso del tiempo el interés disminuyó de forma gradual.

Este comportamiento también aparece en los humanos. Las personas suelen perder entusiasmo cuando un objeto deja de representar una novedad.

Un comportamiento que sorprendió a los científicos

Durante el segundo experimento ocurrió un hecho que llamó la atención de los investigadores.

Una chimpancé llamada Sandy transportó pequeñas piedras de cuarzo, pirita y calcita en la boca hasta una plataforma de madera.

Luego separó los cristales de las otras piedras según sus características.

El investigador García-Ruiz explicó que el animal distinguió los tres tipos de cristales, que presentaban diferencias en transparencia, simetría y brillo.

La capacidad para reconocer cristales a pesar de sus variaciones sorprendió al equipo científico.

Qué propiedades atraen a los chimpancés

El estudio también señaló que la transparencia y la forma de los cristales parecen ser factores que captan la atención de estos primates.

Sin embargo, los investigadores indicaron que otras características también podrían influir.

Según García-Ruiz, algunos chimpancés podrían sentirse atraídos por la transparencia, mientras que otros podrían interesarse por el olor o la posibilidad de que las piedras sean comestibles.

Influencia del contacto con humanos

Los científicos consideraron otra posible explicación.

El interés observado podría relacionarse con la exposición de los chimpancés a objetos humanos. Este contacto los familiarizó con elementos que no existen de forma natural en el mundo animal.

Por esa razón, el equipo científico planteó que futuros estudios deberán analizar el comportamiento de chimpancés sin contacto previo con humanos.

Además, la investigación no evaluó si algunos individuos muestran preferencia por ciertos tipos de cristales o si las diferencias de personalidad influyen en ese comportamiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.